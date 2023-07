Red Bull Half Court, i team Fdc 3X3 e The Goat vincono la finale nazionale del torneo di basket 3X3 più famoso al mondo

Sole, mare, movida ma per questo weekend il grande protagonista è stato lo sport. Sul lungomare di Rimini, da sempre una delle location estive italiane più gettonate, durante la giornata di sabato 29 luglio, la sfida tra i migliori streetballer italiani al Red Bull Half Court si è conclusa con il trionfo del team FDC 3x3 nella categoria femminile e del team The Goat in quella maschile. Il torneo internazionale di basket 3vs3 più famoso del mondo ha visto fronteggiarsi, sul Moab Court di Piazzale Kennedy, 20 squadre maschili e 10 femminili per conquistare il titolo italiano.

L’evento di sabato è stato il culmine di un lungo e straordinario tour a tappe - che ha esordito a Milano e ha poi toccato le principali città italiane come Venezia, Roma, Bari, Napoli, Firenze e Cagliari - per guadagnare le wild card valide per l’accesso alla finale. L’avvincente torneo di street basket, iniziato alle 15.00 e finito in tarda notte, ha visto sfidarsi sul court squadre con un livello di basket davvero notevole. Nella categoria femminile ha trionfato il team FDC 3x3, provenienti da Venezia, al termine di una gara decisa all’ultimo possesso che è valso il sorpasso per 8-7 sulle campionesse in carica, il team ligure Tigu.

Nel tabellone maschile hanno invece prevalso i The Goat, vincitori della tappa locale di Torino, che hanno preso il largo contro la squadra pesarese Cristo Re nell’ultimo minuto e mezzo, laureandosi campioni con il punteggio finale di 21-11. Una grande giornata di festa per gli amanti del basket e non solo, impreziosita da numerosi eventi collaterali. La giornata si è infatti aperta con la prima esperienza live del podcast Step Out di Awudu ‘Abi’ Abbass, giocatore della Virtus Segafredo Bologna, che, nell’ambito della MOAB Court Experience, ha raccontato le storie di vita di uomini che, partendo dalle loro paure e dai loro limiti, dagli insuccessi ma anche dai gravi infortuni, sono riusciti a raggiungere i propri obiettivi.

“Ringraziamo Red Bull per aver creduto in noi nuovamente, portando a Rimini le finali nazionali del Red Bull Dance Your Style e Red Bull Half Court – le parole di Andrea Cicchetti, CEO di Moab -.

La sera il pubblico ha potuto assistere all’esibizione dei 16 finalisti del Red Bull Dance Your Style che, solo qualche ora prima, hanno infiammato il lungomare di Rimini a ritmo di street dance. A scaldare nuovamente il numeroso pubblico ci ha poi pensato il live show di Drefgold, uno dei nomi più in vista della scena trap italiana. Ora l’attesa si sposta tutta sulla finale internazionale che si terrà a Belgrado, in Serbia, dal 15 al 17 settembre. La capitale vedrà tra i suoi illustri ospiti anche Dušan Bulut, il cestista serbo pluricampione mondiale e leggenda del basket 3vs3.

L’Italia si presenterà all’appuntamento da regina, con l’obiettivo di difendere il titolo conquistato nell’ottobre dello scorso anno contro il Giappone nella pazzesca court installata in Egitto, a pochi passi dalle Piramidi di Giza. Per il terzo anno consecutivo, il Red Bull Half Court non ha deluso le aspettative, regalando al numeroso pubblico presente una giornata di grande spettacolo ed entusiasmo: ingredienti assicurati anche per la prossima edizione.

Ultimo aggiornamento: Domenica 30 Luglio 2023, 17:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA