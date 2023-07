Red Bull Dance Your Style, l’evento globale di street dance a Rimini: ecco chi sono i vincitori

Nella notte del 28 luglio la città di Rimini ha ospitato il Red Bull Dance Your Style, l’evento globale di street dance dal format unico ed esclusivo. La magica cornice di Piazzale Kennedy e le luci della città hanno fatto da sfondo ad una notte indimenticabile, in cui il talento e la passione di 16 ballerini si sono intrecciate all'arte dell'improvvisazione. Sul floor straordinari performer che hanno danzato sfidandosi in battle 1vs1 a eliminazione diretta, esibendosi sulla base di grandi successi musicali mainstream, tutti scelti a sorpresa da Deejay Ake.

Il pubblico – unico giudice assoluto della competizione – è stato chiamato a votare segnalando la propria preferenza tramite schede di voto rosse o blu, colori assegnati in ogni round, che hanno reso l'atmosfera ancora più elettrizzante e coinvolgente. La finale ha visto scontrarsi sulla pista da ballo Phex vs Miky-Boo, lasciando il pubblico a bocca aperta grazie alla loro capacità di fondere spettacolarità, creatività e fluidità di movimento.

A trionfare Federico Tarabbia aka Phex: il ballerino di popping classe 1996 di Torino, dopo aver affrontato tutti gli avversari, diventa il vincitore della Finale Nazionale del Red Bull Dance Your Style 2023. “Ho cominciato a ballare all’età di sei anni e grazie a tutti coloro che fin da bambino mi hanno incoraggiato a coltivare la mia grande passione, oggi posso esprimermi sul floor attraverso il mio corpo e la musica.

Il prossimo appuntamento è a Francoforte, il 4 novembre 2023 per la World Final del Red Bull Dance Your Style. E sarà ancora una volta solo il pubblico a decidere

