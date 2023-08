Olimpia, Giorgio Armani annuncia Mirotic e ora punta all'Eurolega

di Fabrizio Ponciroli

Un colpo eccezionale, di quelli che cambiano il volto di una squadra. L'Olimpia Milano ha ufficializzato l'accordo con Nikola Mirotic, uno dei giocatori più strabilianti dell'intero panorama calcistico europeo. Contratto di tre anni per l'ex Barcellona. Un acquisto top che rende ora l'Olimpia Milano una squadra di altissimo livello, in grado di pensare di puntare alla vittoria in Eurolega, oltre che riconfermarsi in Italia.

La Pallacanestro Olimpia Milano comunica di aver raggiunto un accordo fino al 2026 con Nikola Mirotic, nato l’11 febbraio 1991 a Podgorica, Montenegro, nazionalità cestistica spagnola, ala forte di 2.08, proveniente dal Barcellona. «Sono felice – dice Nikola Mirotic – di entrare a far parte di questa grande famiglia che è l’Olimpia Milano e di poter contribuire a rendere sempre più competitiva questa squadra e questa prestigiosa società. Cercherò di dare tutto il mio meglio per ricompensare la fiducia che il Signor Armani e il Presidente Dell’Orco mi hanno dimostrato.

«Quando si è manifestata la possibilità di portare Nikola Mirotic a Milano, io e Leo Dell’Orco ci siamo detti che avremmo dovuto fare tutto il possibile, pur rispettando i nostri principi, per trasformare questa opportunità in realtà. Mirotic è un campione di provate qualità e una persona speciale. Siamo riusciti a conquistarlo grazie alla credibilità che in questi anni abbiamo costruito con il grande lavoro svolto tutti insieme dentro e fuori del campo. Portarlo all’Olimpia è un regalo che i nostri tifosi apprezzeranno ed è una grande opportunità per tutta la squadra. Siamo anche convinti che Mirotic si sentirà a casa qui con noi e, come altri campioni prima di lui, sarà felice di aver scelto Milano», queste le parole del patron dell'AX Giorgio Armani.

