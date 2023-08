Serie B, il Tar del Lazio riammette il Lecco. Bocciata la Reggina. E il Perugia resta in C

Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso del Lecco e respinto quello della Reggina per la riammissione al campionato di serie B. Dunque il Lecco la prossima stagione militerà nel campionato cadetto mentre la Reggina no.

Il Perugia resta in C

Questo significa che il Perugia, che aveva presentato un ricorso incidendale sul quale erano convenuti anche il Comune e il Centro di Cooordinamento, rimane in serie C. Scontato l'appello in Consiglio di Stato, ma le possibilità di ribaltare la situazione da parte della società biancorossa, sono ridottissime È questa la decisione relativamente alle richieste di ammissione al prossimo campionato di Serie B. Dopo la decisione del Tar del Lazio la Lega di Serie B, sul proprio sito, ha aggiornato classifica e calendario inserendo il Lecco e lasciando solo una 'X' che dovrebbe essere sostituita dal nome del Brescia.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Agosto 2023, 16:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA