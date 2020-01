Kobe Bryant, l'ex rivale Allen Iverson: «Quella volta che andammo al ristorante e poi...»

Allen Iverson, dopo la scomparsa di Kobe Bryant, non poteva esimersi dal parlare dell'ex rivale, e lo ha fatto con un lungo post su Instagram in cui ha descritto il suo stato d'animo.



In quelle finali NBA del 2001 tra Lakers e Philadelphia, furono protagonisti di una esaltante sfida nella sfida: ora, dopo la scomparsa di Kobe Bryant, Allen Iverson non poteva esimersi dal parlare dell'ex rivale, e lo ha fatto con un lungo post su Instagram in cui ha descritto il suo stato d'animo.

dalla “Mamba Mentality” e dal modo in cui mio fratello ha vissuto la sua vita - conclude il post di Iverson - Avrà sempre il mio rispetto come avversario, come amico, come fratello. I miei pensieri e le mie preghiere sono per sua moglie Vanessa, i suoi figli e le famiglie di tutte le vittime della tragedia di ieri. Come padre, non immagino come debbano sentirsi ora. Non stiamo bene. Ma troveremo la forza di farcela insieme perché è quello che Kobe vorrebbe che facessimo

Martedì 28 Gennaio 2020, 11:23

«Non ci sono parole per esprimere come mi sento. Le uniche che mi risuonano nella testa sono: devastato e cuore spezzato. Non riesco a togliermi di dosso questa sensazione - scrive 'The Answer', MVP della NBA proprio nel 2001 - Le persone ricorderanno sempre come abbiamo combattuto l'uno contro l'altro, ma per me è sempre stato tutto molto più profondo di così». «La generosità di Kobe e il suo rispetto per questo gioco, è qualcosa a cui ho assistito da vicino ogni volta che siamo stati sul parquet insieme».«C'è un ricordo a cui non smetto di pensare: era la nostra stagione da rookie, era la mia prima volta a Los Angeles per giocare contro i Lakers. Kobe è venuto a prendermi in hotel e siamo andati insieme a cena in un ristorante: quando siamo tornati mi ha chiesto cosa avrei fatto, gli dissi che sarei andato in discoteca. Lui mi rispose: "Vado ad allenarmi". È sempre stato così, un vero amante e studente del basket: si allenava sempre, senza sosta».«C'è qualcosa che tutti noi possiamo imparare