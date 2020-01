Kobe Bryant, Lebron James rompe il silenzio: le sue parole sono commoventi

In molti attendevano le sue parole dopo la morte diora è la stella dei, arrivato in gialloviola per prenderne il testimone come leader della squadra, a tre anni dal ritiro di Kobe. E dopo la scomparsa del Black Mamba, Lebron ha aspettato più di un giorno per rompere il silenzio: lo ha fatto con un lungo post su Instagram.James parla direttamente all'amico scomparso Kobe Bryant, raccogliendo idealmente la sua eredità sportiva. «Non sono pronto ma eccomi qui. Sono seduto davanti al pc cercando di scrivere qualcosa su questo post ma ogni volta che ci provo inizio a piangere ancora al solo pensiero di te, della dolce Gigi e dell'amicizia, del legame e della fratellanza che ci univa».«Ho letteralmente sentito la tua voce domenica mattina prima di lasciare Philadelphia per tornare a Los Angeles -scrive- Non avrei mai e poi mai pensato che quella sarebbe stata la nostra ultima conversazione. Ho il cuore a pezzi, sono distrutto fratello mio, ti amo come un fratello maggiore, i miei pensieri ora vanno a Vanessa e alle bambine. Ti prometto che raccoglierò io il tuo testimone!