Wrestling in lutto, morto Scott Hall (Razor Ramon): aveva 63 anni

Il mondo del wrestling in lutto per la morte di Scott Hall, più conosciuto al grande pubblico con il soprannome di Razor Ramon. L'ex atleta aveva 63 anni ed era stato un idolo per le generazioni cresciute con il wrestling negli anni '90.

Scott Hall era in condizioni disperate da diversi giorni: tre attacchi cardiaci lo avevano colpito in poco tempo e solo alcuni macchinari lo tenevano in vita. La morte è poi sopraggiunta ieri e Kevin Nash, poco prima, aveva diffuso un commovente messaggio in cui spiegava che per l'amico non c'era ormai nulla da fare. La WWE, nel corso della puntata di ieri sera di Monday Night Raw, ha reso omaggio a Razor Ramon, con alcuni video e i tributi delle superstar di ieri e di oggi.

Scott Hall, negli anni '90, era stato uno dei wrestler più famosi, amati e carismatici dell'allora World Wrestling Federation. Passò poi nel 1996 alla World Championship Wrestling e con Kevin Nash e Hulk Hogan formò il New World Order, forse la 'stable' più famosa di tutti i tempi. La sua vita fu contraddistinta anche da molti eccessi e problemi legati all'alcolismo, ma l'amico e collega Diamond Dallas Page lo aiutò a disintossicarsi. Razor Ramon fu incluso per ben due volte nella Hall of Fame del wrestling: nel 2014 dalla WWE e nel 2020 come membro del NWO.

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Marzo 2022, 11:33

