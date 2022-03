Gigi D'Agostino: «Urla e pianti di dolore, la sofferenza consuma. Ma l'amore dei fan mi aiuta»

Gigi D'Agostino torna a parlare oggi con i suoi fan. Il dj, che qualche mese fa ha annunciato di essere gravemente malato, ha lasciato un post sul suo storico forum "Casa Dag": «Oggi questa Casa compie 20 anni - ha scritto - stavo pensando molto intensamente a tutto quello che abbiamo creato insieme». Il messaggio di Gigi D'Agostino ha immediatamente scatenato la reazione dei fan, che - fra tanti messaggi di affetto - gli hanno chiesto delle sue condizioni di salute.

GIGI D'AGOSTINO: LE PAROLE DURANTE LA MALATTIA

«Le mie condizioni purtroppo non sono migliorate - ha risposto il dj torinese - però sono contento perchè non ci sono stati peggioramenti... Voglio pensare che sia un buon segno. Certo la sofferenza consuma ed è terribile quasi adeguarsi alle urla e i pianti di dolore... Ma il mio pensiero, anche nei momenti più bui, è rivolto al giorno che inizierò a sentire le prime tracce di sollievo... Voglio credere che andrà così». Gigi D'Agostino ha ringraziato i suoi tantissimi fan per «tutto l'affetto e la forza». E ha concluso: «Non potete immaginare nemmeno quanto mi aiutate... L'amore fa tantissimo».

Ultimo aggiornamento: Domenica 13 Marzo 2022, 15:30

