U23, Allievi e Juniores: domenica a Roma torna il GP Liberazione di ciclismo e si fa in tre

Finalmente Gran Premio Liberazione. Dopo due anni di assenza, torna infatti domenica 25 aprile sulle strade della Capitale il “Mondiale di Primavera”, che negli anni ha lanciato tanti grandi campioni del ciclismo. Per questa edizione numero 74, diverse le novità.

Per questo 2021 il Gp Liberazione, organizzato dal Team Bike Terenzi, si fa in tre: alle 9 ci sarà la tradizionale gara Under 23, poi nel pomeriggio scatterà la corsa dedicata alle categorie degli Juniores e degli Allievi. Il via del Merida Liberazione Juniores sarà alle 13.30, mentre il Trofeo Romano Scotti - Liberazione Allievi scatterà alle 16.30.

IL TRACCIATO

Confermato il tracciato, che si snoderà lungo le Terme di Caracalla. Un circuito lungo 6 km, con un dislivello che non concede mai tregua ai partecipanti, con continui saliscendi che possono mettere in difficoltà chiunque. Per gli Under 23 sono previsti 23 giri del circuito.

GP LIBERAZIONE PER IL SOCIALE

L’edizione 2021 del Gran Premio Liberazione sarà molto importante anche a livello sociale: insieme alla manifestazione ciclistica, viene promosso il progetto “ABCletta”, volto alla promozione e alla cultura della bicicletta nelle scuole, attraverso un processo di apprendimento ludico-formativo che coinvolgerà i bambini sordi e normodotati degli istituti scolastici romani ISISS Magarotto – Scuola Statale di Istruzione Superiore per Sordi e Istituto Comprensivo Pablo Neruda Casal del Marmo. Il progetto permetterà ai bambini di conoscere non solo la libertà di andare in bicicletta, ma anche di imparare da vicino come funziona il mezzo meccanico.

