Brooks Stralivigno pronta al via con un percorso rinnovato: weekend di festa nel Piccolo Tibet

di Redazione web

Il conto alla rovescia è ormai prossimo alla conclusione, per la nuova edizione della Brooks Stralivigno, che si appresta ad animare il weekend del 21, 22 e 23 luglio 2023. Il tradizionale appuntamento estivo con la 21 km è sempre un gradito spartiacque, nella stagione più calda del Piccolo Tibet, e rappresenta uno dei momenti più amati sia dai runner di tutta Italia, che raggiungono Livigno da ogni angolo del Paese, che dagli atleti locali.

Sarà un programma denso e pieno di sorprese, quello che attende i partecipanti, che potranno ritirare i propri pettorali, sia per la “21 km” che per la staffetta, già da venerdì 21, in Plaza Placheda, presso lo sportello dedicato, a partire dalle 9 del mattino e fino alle 7 di sera. Distribuzione che riprenderà poi il mattino seguente, fino ad un’ora dalla partenza delle due gare, prevista alle ore 16.00 in Aquagranda, struttura dove saranno resi disponibili spogliatoi, docce e un servizio di deposito per gli atleti dalle ore 14.00. Novità anche dal punto di vista tecnico, con un tracciato reso ancor più spettacolare grazie ad una modifica del percorso, nel quale verranno sostituiti 2 km di asfalto nella parte iniziale, a favore di 2 km di sentiero, da correre nella stupenda natura incontaminata di Livigno, nella parte finale. Un’ulteriore occasione per godere della bellezza paesaggistica della località e del contatto diretto con i suoi orizzonti più esclusivi. Il profilo altimetrico della competizione prevede un delta positivo di circa 200 metri, con la partenza che avverrà ai “tradizionali” 1800 metri di Livigno, e con una quota massima toccata lungo il tragitto di circa 2030 metri di altitudine.

Ad ogni partecipante, anche quelli iscritti alla staffetta, verrà consegnata una medaglia celebrativa, realizzata in legno, per rappresentare i boschi e le valli attraversate durante la gara, e per valorizzare il senso di comunità e partecipazione, sempre al centro dei pensieri degli organizzatori.

Al termine della gara, dalle ore 19, in Plaza Placheda, sono in programma il pasta party e le premiazioni: il modo migliore per rivivere le esperienze vissute durante la giornata, e per godere di un momento di confronto con gli altri partecipanti.

Nella giornata di domenica, infine, è in programma la Ministralivigno, un appuntamento dedicato alle categorie giovanili. Iscrizioni aperte dalle ore 8, in Plaza Placheda, e fino alle 9.30, orario di partenza della categoria allievi, dedicata ai nati nel biennio 2006-2007, la prima a prendere il via.

A seguire, partenze scaglionate per le categorie cadetti, ragazzi, esordienti, cuccioli, baby e superbaby. Chiude il weekend il tradizionale pizza party dedicato ai partecipanti della Ministralivigno, con premi e gadget per tutti gli atleti. Un fine settimana all’insegna dello sport e della condivisione, per il quale sono ancora aperte le iscrizioni ad entrambi gli eventi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Luglio 2023, 16:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA