Piemonte capitale dello sport e dei giovani: al via il Trofeo Coni Winter 2023

Alle griglie di partenza la seconda edizione del “Trofeo CONI Winter Piemonte 2023” in programma da venerdì 5 a domenica 17 dicembre a Torino, Pinerolo, Bardonecchia, Pragelato. Oltre 800 atlete e atleti under 14 provenienti da ogni regione d’Italia competono in diverse discipline sportive invernali per vincere il titolo e sognare il traguardo olimpico. Dal pattinaggio artistico al curling, dall’hokey al freestyle ma anche snowboard, sci alpino, sci di fondo, biathlon, triathlon, short track, moltissime le postazioni di gara per vivere a pieno tutte le emozioni che lo sport e i giovanissimi riescono a regalare. Ogni regione d’Italia partecipa con le rappresentative nelle diverse discipline e la regione che avrà ottenuto più punti, sommando i migliori piazzamenti, si aggiudica il Trofeo.

“Siamo davvero orgogliosi di co-organizzare e ospitare il Trofeo CONI Invernale. Molti giovani atleti vivranno per la prima volta l’esperienza di un importante e grande evento sportivo, diventando i veri protagonisti insieme alle compagne e ai compagni di squadra e delle altre regioni – afferma Stefano Mossino, Presidente CONI Piemonte. Lo sport, oltre a essere un mezzo per una vita sana e un veicolo di emozioni, di educazione, inclusione, integrazione e innovazione è anche un elemento che stimola il turismo, genera ricchezza ed è un importante strumento di promozione territoriale. E per il Piemonte questa manifestazione rappresenta davvero il fiore all’occhiello con postazioni di gara che vanno da Torino a Pinerolo fino alle bellissime montagne di Pragelato e Bardonecchia”.

Il nostro obiettivo è creare condizioni sempre più favorevoli per far sì che le associazioni sportive godano di buona salute e si moltiplichino, per dare l’opportunità a chi vuol diventare un campione di poter perseguire il sogno di eccellenza e a tutti la possibilità di praticare qualsiasi disciplina si voglia”. Tra gli enti coinvolti, oltre alla Federazione italiana degli sport invernali FISI e alla Federazione italiana degli sport sul ghiaccio FISG, il Trofeo 2023 aggiunge per la prima volta anche la disciplina del winter Triathlon con la Federazione Italiana Triathlon FITRI.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Dicembre 2023, 16:16

