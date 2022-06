Parte da Napoli un focus sul rapporto sempre più stretto e decisivo tra la Medicina dello sport e la politica sanitaria

Giovedì 23 giugno, con inizio alle ore 10, presso la sala di rappresentanza del Consiglio regionale della Campania (Isola F13 Centro Direzionale di Napoli), prende vita il primo evento della neo costituita “Consulta permanente per la nautica e sport acquatici” che durerà per tutta la corrente legislatura e riguarderà le problematiche del mare, dell’ambiente, dello sport nautico e della salute. Si inizierà con un convegno dell’Associazione medico sportiva di Napoli della Federazione medico sportiva Italiana del Coni, incentrato sulla diffusione mediatica della importanza della Medicina nello sport a qualsiasi livello, da quello amatoriale a quello olimpico per rendere noto che dietro ogni successo sportivo c’è sempre un atto medico significativo, che parte dalla tutela sanitaria dello sportivo alla certificazione di idoneità allo sport, dalla indispensabile programmazione della nutrizione sportiva, alla terapia medica ed alla riabilitazione, dall’avviamento allo sport fino al primo soccorso sportivo.

L’evento sarà presentato dal presidente dei Medici sportivi di Napoli, dottor Vincenzo Russo; dal Direttore della Scuola di specializzazione di Medicina dello sport della Università Vanvitelli, professore Marcellino Monda; dal Professore di Medicina dello sport della Università Tor Vergata, professore Pierluigi Gargiulo, e dal cardiologo e medico dello sport, dottore Ciro Mauro, anche direttore del reparto di Cardiologia-UTIC dell’Ospedale Antonio Cardarelli di Napoli. Il convegno sarà impreziosito dalla presenza del Presidente della Consulta regionale permanente, Onorevole Franco Picarone, dal Segretario Generale dell’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo, dottor Sergio Piazzi; dal delegato del Coni di Napoli, dottor Agostino Felsani e da numerose altre autorità politiche e sportive della regione. Prestigiosi anche i testimonial invitati all’evento, tra questi l’atleta paraolimpica Matilde Lauria e i vincitori della recente regata delle Repubbliche marinare, i campioni di Amalfi.

