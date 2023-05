Livigno capitale del running in altura, si rinnovano Livigno Skymarathon e Stralivigno

Viene rinnovata fino al 2025 la partnership tra Brooks Running e la località di Livigno: meta ambita da tutti gli sportivi per gli allenamenti in altura. Oltre alla conferma di iniziative di successo che hanno visto una grande partecipazione di pubblico, c’è anche un’importante novità, come la presenza di Brooks a due prestigiosi eventi di corsa in programma nella stagione estiva: Brooks - Livigno Skymarathon e Brooks - Stralivigno.

Brooks, azienda specializzata nella produzione di calzature e abbigliamento tecnico per runner e trail runner, è anche per quest'anno partner della località di Livigno: ambita meta del turismo sportivo. Livigno è a tutti gli effetti la regina degli sport in altura, grazie ai servizi offerti e alle moderne infrastrutture sarà anche sede delle gare di snowboard e freestyle per le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. Il luogo perfetto, dunque, non solo per atleti professionisti, ma anche per sportivi di tutti i livelli e semplici appassionati che amano trascorrere le vacanze in modo attivo immersi nella natura e nello spettacolare scenario che circonda la cittadina alpina. La partnership tra Brooks e Livigno è iniziata ormai due anni fa ed è stata l’occasione per organizzare numerose iniziative di successo nel corso delle passate stagioni estive.

Anche per questa estate sono in programma diverse proposte targate Brooks: dalle attività di prova prodotto dei nuovi modelli trail e speed gratuite e aperte a tutti (lo scorso anno sono stati effettuati più di 1400 try-on di scarpe), al supporto tecnico durante i training camp guidati da triatleti di fama come Daniel Fontana e Giulio Molinari, alla distribuzione dei prodotti Brooks presso i negozi specializzati della località.

La parola a Martina Fogagnolo, marketing manager di Brooks Running Italia: “Dopo i risultati positivi dei primi due anni di partnership con la città di Livigno è per noi un grande piacere poter supportare la community di trail runner e di triatleti che scelgono Livigno per i loro allenamenti con attività dedicate legate al prodotto ed esperienze che li legano al brand. Quest’anno abbiamo deciso di completare la collaborazione anche in occasione dei due eventi sportivi in programma a Livigno dove saremo presenti con un evento di lancio della nostra nuova Cascadia 17 – la nostra scarpa di punta del trail – e attività di prova scarpe. Non mancheranno attività e spirito Run Happy”. “La partnership tra Livigno e Brooks è un binomio vincente per veicolare al mondo sportivo una collaborazione, attiva, fresca e divertente” afferma Luca Moretti, Presidente di Apt Livigno. “Le attività messe in campo sul territorio di Livigno negli anni passati ci hanno dato la possibilità di confermare con piacere il prosieguo di questa partnership e siamo certi che il rapporto porterà grandi novità a tutti gli sportivi che amano il nostro territorio.”

