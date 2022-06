La Formula E a Roma cambia data: nel 2023 doppio appuntamento il 15 e 16 luglio

La Roma e la Formula E, un matrimonio che continuerà anche nel 2023 ma con una novità. Infatti è arrivata l'ufficialità dello spostamento della quinta edizione del Rome E-Prix in piena estate, nel weekend del 15 e 16 luglio 2023. Il doppio appuntamento sarà così il penultimo atto del Campionato del Mondo ABB FIA Formula E, che vedrà l'esordio della generazione tre delle monoposto elettriche, con gare che quindi potrebbero essere decisive per l'assegnazione del titolo iridato.

Il circuito cittadino dell’EUR, uno dei più amati dai piloti, dopo il successo dello scorso aprile, diventa ancora più centrale nel Campionato e non solo. Infatti lo spostamento in piena estate dell'evento farà si innanzitutto che sia ancor più di richiamo per i turisti che ogni anno arrivano in questo periodo nella Capitale. Inoltre si ridurrà l'impatto sul traffico cittadino rispetto i precedenti appuntamenti, realizzati in primavera.

Ad oggi il calendario della prossima stagione, che vedrà il debutto anche di team come Maserati, McLaren Racing e ABT, prevede 18 gare tra gennaio e luglio 2023 su circuiti in 13 città del mondo, battendo così il precedente record di 16 gare in 10 città diverse della Stagione in corso. La Formula E debutterà in due nuove città: Hyderabad, in India, l'11 febbraio, e San Paolo il 25 marzo. Città del Messico sarà la prima a veder sfrecciare la nuova generazione di vetture il prossimo 14 gennaio, Berlino rimane l'unica a ospitare un E-Prix in tutte e nove le stagioni del campionato, mentre Seul e Giacarta vedranno il ritorno della Formula E dopo le gare inaugurali di questa stagione.

"Grazie alla preziosa collaborazione con FIA e con Formula E, Roma nella prossima stagione sarà ancora una volta tra le sole quattro città al mondo a ospitare due tappe del campionato mondiale riservato alle monoposto elettriche - ha detto Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda -. Siamo grati di questa opportunità, che conferma la qualità dell’organizzazione e il livello di accoglienza che la nostra città è in grado di mettere in campo per la squadra dei circa 7.000 addetti ai lavori e per le decine di migliaia di spettatori previsti. La scelta di calendarizzare a luglio l’appuntamento offre una doppia opportunità sia in termini di prestigio sportivo, considerato che la tappa romana è l’ultima prima del gran finale a Londra e con ogni probabilità risulterà determinante per l’assegnazione del titolo, sia dal punto di vista della promozione, perché offrirà un’occasione in più per la destagionalizzazione dei flussi turistici".

Alberto Longo, cofondatore e Chief Championship Officer di Formula E, ha aggiunto: "Il calendario della Stagione 9 del Campionato del Mondo ABB FIA Formula E è il più ampio e dinamico di sempre, non vediamo l'ora di iniziare. Continueremo ad ampliare i confini internazionali delle corse su strada completamente elettriche con gli E-Prix di Hyderabad e San Paolo, mantenendo le popolari gare di Roma, Diriyah, Città del Messico, Berlino, Monaco e Londra, oltre a Giacarta e Seul ormai consolidate nel calendario. Stiamo inoltre lavorando per prevedere gare a Città del Capo e negli Stati Uniti".

