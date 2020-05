L'ex pugile Mayweather al megaparty senza mascherina: prima posta il video, poi lo cancella

Una festa in piscina circondato da decine di persone: l'ex pugilenon smette di stupire per il suo comportamento fuori dal ring non certo nel pieno del rispetto delle regole. In piena pandemia di, Mayweather ha partecipato ad un party tra decine di persone e senza né mascherina né alcuna protezione.Lo stesso Floyd ha poi postato sui social il video della festa, per poi cancellarlo dopo essersi accorto di aver fatto una figuraccia: e ovviamente ora infuriano le polemiche contro Mayweather per via del suo comportamento, in un Paese - gli Stati Uniti - che conta attualmente oltre un milione e mezzo di contagi e 100mila morti. L'ex pugile, con la maglia dei Bulls di Scottie Pippen - ultimamente tornati in voga dopo The Last Dance su Netflix - non contento del party, è poi andato anche in discoteca: