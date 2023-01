Ken Block è morto dopo un incidente in motoslitta: il pilota di rally americano aveva 55 anni

Ken Block è morto in un incidente in motoslitta. Il triste annuncio è apparso sull'account ufficiale del team del pilota di rally americano. Il 55enne, diventato anche una star su YouTube, è morto a causa di un incidente in motoslitta a Park City, nello Utah.

L'addio dei compagni di squadra

Ecco il testo del post dei suoi compagni di squadra del team Hoonigans su Instagram: «È con profondo dolore che possiamo confermare che Ken Block è morto oggi in un incidente in motoslitta. Ken era un visionario, un pioniere e un'icona. E, cosa più importante, un padre e un marito. Ci mancherà incredibilmente. Per favore, rispettate la privacy della famiglia in questo momento mentre sono in lutto».

Ken Block entro nel mondo del rally dopo aver fondato una sua azienda di abbigliamento. Grazie alla notorietà acquisita al volante, Block entrò nel piccolo schermo grazie a programmi di successo come Top Gear e Stunt Junkies.

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Gennaio 2023, 10:56

