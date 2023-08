Volley, Europei femminili: Italia rullo compressore, 3-0 alla Francia e semifinale

di Massimo Sarti

Un altro 3-0. L'Italia della pallavolo femminile, allenata da Davide Mazzanti, non ha ancora perso un set in questo Europeo sinora giocato in casa. L'ultimo 3-0, sulla Francia (25-14, 29-27, 25-13) nel quarto di finale di Firenze, vale alle campionesse continentali in carica l'accesso alla semifinale, che si disputerà venerdì a Bruxelles (Belgio) contro la vincente del quarto tra Turchia e Polonia (domani). Ad assistere all'impresa delle azzurre del volley, tra gli altri, il presidente del Coni Giovanni Malagò e quello della Fiorentina Rocco Commisso, presenti in tribuna.

PRIMO SET

Tutto esaurito, 4.000 spettatori, al Palazzo Wanny di Firenze, dove l'Italia ha già battuto negli ottavi -0 la Spagna, non giocando però una partita eccelsa, soprattutto in ricezione. Mazzanti chiede di alzare l'asticella al suo sestetto, con Orro in palleggio, Antropova opposto, Sylla e Pietrini schiacciatrici, Danesi e Lubian centrali, Fersino libero. Le azzurre partono fortissimo, con Orro in battuta a scardinare la ricezione transalpina, non solo con i due aces della regista di Milano. Antropova, Pietrini e Danesi (in attacco e a muro) contribuiscono al 7-0 iniziale che indirizza subito il parziale. Due aces della opposta francese Gicquel allarmano in ricezione Mazzanti che chiama time out, sul 9-4. Il ct azzurro non vuole rivedere le incertezze con la Spagna. L'Italia mantiene il vantaggio e allunga, essendo efficace anche a muro. Se ne contano sei nel primo set, tre per Danesi, due per Antropova e uno per Orro. Un attacco di Pietrini porta il divario in doppia cifra (17-7). Ormai è fatta per l'Italia, che scappa ulteriormente sino al 23-10. Un errore in battuta della centrale transalpina e di Cuneo (ex Firenze) Sylves chiude sul 25-14 per le ragazze di Mazzanti.

SECONDO SET

Tutto più equilibrato, dal primo all'ultimo punto.

TERZO SET

Si ritorna all'inizio sulla falsariga del primo parziale, con l'Italia in fretta avanti 7-2 grazie anche a Lubian e ad un muro di Antropova sulla neo entrata Diouf. Da rimarcare l'efficacia in attacco della nostra capitana Sylla, ben supportata da Pietrini e anche da una schiacciata di Orro. Un ace di Lubian porta tutto sul 16-8. Le francesi fanno tanti cambi, ma non riescono a trovare il bandolo della matassa. Le azzurre controllano e dilagano, sulla battuta di Orro. Pietrini e un muro di Danesi portano lo score sul 21-9. Gli ultimi punti sono firmati da Antropova. Gli errori di Gicquel fanno il resto. 25-13 conclusivo, Italia tra le migliori quattro d'Europa: un primo obiettivo è stato raggiunto, ma Sylla e compagne non vogliono fermarsi.

Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Agosto 2023, 23:03

