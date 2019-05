Giro d'Italia, Nibali e Ventoso come Coppi e Bartali: lo spagnolo passa la sua borraccia allo 'Squalo'

Paolo Belli e Cristiano Ronaldo alla Partita del Cuore, il siparietto imperdibile tra il campione e il tifoso

Mercoledì 29 Maggio 2019, 14:55

Sportività d'altri tempi al: è proprio il caso di dirlo, perché quanto accaduto ieri, sulla salita del Mortirolo, ha ricordato a tutti un episodio assolutamente storico per il ciclismo. I protagonisti di questa edizione sono il nostroe l'avversario spagnolo, che si sono passati la, proprio come accadde nel 1952 tra gli eterni rivaliL'immagine, registrata durante la sedicesima tappa del, non poteva non rievocare quanto accaduto tra Coppi e Bartali il 6 luglio 1952. Proprio mentre lo 'Squalo'attaccava i rivali in corsa per la maglia rosa, lo spagnoloo, che corre per la Ccc, non ha esitato a passargli la sua, consentendogli di dissetarsi. Le reazioni degli appassionati di ciclismo non si sono fatte attendere e sui social è un tripudio di complimenti per lo spagnolo e di rievocazioni dello storico episodio che vide protagonisti due campioni assoluti del ciclismo italiano.