Giochi del Mediterraneo, la XX edizione si svolgerà a Taranto nel 2026. Malagò: «Che orgoglio»

La XX edizione dei Giochi del Mediterraneo si svolgerà a Taranto. L'assegnazione è avvenuta oggi a Patrasso, in Grecia, nel corso dell'assemblea annuale del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo (Cijm) che ha stabilito anche di posticipare l'edizione pugliese al 2026.



«Il 2026 sarà un anno speciale per lo sport italiano. Oltre alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, infatti, l'Italia, con Taranto e la Puglia, ospiterà la XX edizione dei Giochi del Mediterraneo. Si tratta di un nuovo e importante riconoscimento per il nostro Paese e, in particolare, per il mondo sportivo che fa riferimento al Comitato olimpico nazionale italiano e che è apprezzato all'estero per le capacità mostrate nell'organizzazione dei grandi eventi». Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò. «I miei complimenti vanno alla delegazione azzurra presente a Patrasso. Rivolgo, inoltre, le mie congratulazioni al governatore della Puglia, Michele Emiliano, al sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, al governo e al Parlamento che hanno sostenuto la candidatura, a Elio Sannicandro, che ne ha curato il dossier, e a tutti rappresentanti di un territorio che, attraverso questa importantissima manifestazione sportiva, troverà certamente una straordinaria occasione di promozione e rilancio della Regione, anche in termini di riqualificazione dell'impiantistica sportiva», aggiunge il numero uno del Coni. Sabato 24 Agosto 2019, 16:21

