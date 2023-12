Gianmarco Tamberi e la dieta prima delle gare: «Bevo solo un bicchiere d’acqua al giorno e sono 11 chili sottopeso»

di Tommaso Cometti

Gianmarco Tamberi è un atleta sulla cresta dell'onda: ha vinto l'Europeo, l'Olimpiade e il Mondiale. Inoltre, ha ricevuto il riconoscimento di Gazzetta Awards, a Napoli sulla nave da crociera Msc, e in questa occasione ha parlato dei suoi obiettivi e della sua alimentazione. Come riporta il Corriere, l'atleta sta già pensando ai Giochi di Parigi.

La dieta dell'atleta

Dall’età di 14 anni, Tamberi segue fedelmente i consigli di un nutrizionista. Oltre ai consueti calcoli inerenti proteine e carboidrati, l'atleta raziona militarmente anche l’acqua. Tamberi ha dichiarato: «Nel salto in alto dobbiamo essere leggeri.

I sacrifici di Tamberi

Per quanto riguarda il periodo successivo alle gare, l'atleta ha raccontato: «Faccio una dieta ferrea altrimenti non arriverei a quel peso lì, ma quando sono in pedana in realtà mangio cioccolata, mangio caramelle, mangio quello che mi fa star tranquillo e che mi dà serenità mentale». Tamberi, poi, ha aggiunto che «la dieta è talmente un sacrificio» che quando immagina di smettere di fare sport «sarà perché non ne posso più di non mangiare».

