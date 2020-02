Francesca Dallapé scopre i ladri in casa: la tuffatrice scappa con la figlia, cade e si ferisce

Francesca Dallapé, ladri in casa: la tuffatrice azzurra scappa, cade e si ferisce. Tanta paura per la tuffatrice Francesca Dallapè che ieri ha scoperto i ladri all'interno del suo appartamento alla periferia di Trento. I malviventi hanno rubato tutte le medaglie vinte da Francesca, a cominciare da quella d'argento vinta alle Olimpiadi di Rio 2016 nel sincro con la compagna Tania Cagnotto. Pe



Ecco il racconto di quei drammatici momenti fatto da Francesca Dallapé, 33 anni. « Verso le ore 20,15 di ieri sono entrata a casa, avevo Ludovica in braccio e quando ho aperto la porta ho visto due persone, due figure nere. Mi sono messa a correre, sono scappata via, ho perso l'equilibrio e sono caduta. Per proteggere la bambina mi sono buttata sul lato destro e ho riportato contusioni a ginocchio e spalla. Ludovica fortunatamente non ha riportato nulla. Adesso è tutto in mano alla Polizia, so che qualche medaglia è stata ritrovata ma non so quali » .



I ladri infatti tra le altre cose, si sono allontanati con le medaglie conquistate dalla tuffatrice in carriera: 8 europee, due mondiali e l’argento alle Olimpiadi. Il cofanetto è stato poi trovato poco lontano, abbandonato in un cespuglio e la polizia ha recuperato la refurtiva. Ultimo aggiornamento: Sabato 15 Febbraio 2020, 17:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA