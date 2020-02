Malore sul campo da calcio: Mirko muore dopo 20 giorni

Malore improvviso per un calciatore. Paura in campo il 24 gennaio per Mirko Pellizzer, giocatore della Telemar San Paolo Ariston di 25 anni: il giovane si è sentito male durante l'allenamento. Il ragazzo è stato portato di urgenza all'ospedale di Vicenza, il San Bortolo, le sue condizioni sono state fin da subito gravissime. Mirko Pelizzer si è sentito male intorno alle 20.30 durante l'allenamento con i compagni: il ragazzo si è improvvisamente accasciato al suolo lamentando un forte mal di testa e subito dopo perdendo i sensi. E’ stato soccorso quasi immediatamente dai compagni e dai dirigenti e nel giro di pochi minuti da un ambulanza del Suem. E' stato portato dove è stato subito operato. I compagni, lo staff tecnico, i dirigenti sono rimasti vicino a lui fino alle prime luci dell’alba.



PARTITA RINVIATA



La gara fra Telemar e Junior Monticello era stata riviata. La Junior Monticello ha espresso la sua vicinanza alla comunità del Telemar e al giocatore accogliendo immediatamente la richiesta.

Ultimo aggiornamento: Sabato 15 Febbraio 2020, 16:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' morto venerdì pomeriggio circondato dall'amore della sua famiglia e dei compagni di squadra che gli sono sempre stati vicini all'ospedale San Bortolo,26 anni compiuti domenica, il calciatore della Telmar San Paolo Ariston che si era sentito male in allenamento, colpito da ictus, la sera del 24 gennaio scorso.