Federica Pellegrini: «I miei cimeli all'asta per aiutare l'ospedale di Bergamo»

"E' ancora in fase embrionale, ci vorrà ancora qualche giorno ma anch'io, nel mio piccolo, ho voluto aiutare Bergamo che forse è il posto che più ha bisogno di aiuto". Federica Pellegrini, collegata con "Otto e mezzo" su La 7, annuncia di aver deciso di aprire "un'asta online di 24 miei cimeli sportivi più importanti, più i vestiti usati durante 'Italia's got Talent' e il devoluto andrà all'Ospedale di Bergamo, sperando di raccogliere molto per cercare di aiutarli il più possibile. In settimana faremo le prove tecniche e la prossima settimana l'asta sarà operativa". Ultimo aggiornamento: Martedì 31 Marzo 2020, 09:56

