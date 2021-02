Mondiali di Sci, il sogno di Marta Bassino: «Voglio l'oro Gigante anche per la Goggia»

«Il meglio deve ancora venire». Lo dice Marta Bassino, a pochi giorni dai Mondiali di sci alpino di scena da domenica 8 febbraio a Cortina d’Ampezzo. L’azzurra è la punta di diamante dell’Italia, la dominatrice assoluta nella Coppa del Mondo di slalom gigante. La coppetta di specialità è vicina, dopo il poker di successi calato tra i pali larghi. Ma adesso arriva quello che la fenomenale sciatrice cuneese di 24 anni non esita a definire come «l’appuntamento più importante della stagione».

Marta Bassino, presentarsi al gigante del Mondiale come la grande favorita è uno stimolo o una pressione in più?

«È una grande soddisfazione. Lavoro da molti anni con questo obiettivo, ma non ho ancora vinto nulla di grosso, ragion per cui non bisogna distrarsi. Non sento pressione, faccio semplicemente la cosa che più mi piace nella vita: sciare. L'unico dispiacere è disputare un Mondiale sulle nevi di casa senza il sostegno dei nostri tifosi».

«Grande Marta, sei il gigante», ha twittato Sofia Goggia, finita ko a pochi giorni dal Mondiale.

«E io ho pubblicando sui social il messaggio “Sofi torna così”, a corredo di una foto che ci ritrae sorridenti insieme. Sono sicura che torneremo a sorridere così nei prossimi mesi».

Cosa vuol dire gareggiare in casa, sulla neve di Cortina?

«È la località ideale per la disputa di gare così importanti. Cortina ci stava provando da tanti anni e finalmente è riuscita ad ottenere l'organizzazione del Mondiale. Comincia così un percorso straordinario che ci porterà alle Olimpiadi del 2026 su quelle stesse nevi».

Qual è la collega-rivale da temere di più?

«Vlhova nella prima parte della stagione ha dimostrato di essere la donna da battere. Shiffrin è la campionessa che conosciamo tutti, a lei basta una scintilla per tornare a dominare. Gisin ha una continuità straordinaria. Per Brignone basta dire che ha vinto la Coppa del Mondo nella passata stagione. E poi c’è Gut-Behrami, tornata veramente al top».

È nel miglior momento della sua carriera. Si può dare ancora di più?

«Il percorso di una sciatrice va costruito passo dopo passo, anno dopo anno. Ho ancora tanto margine di miglioramento e tanti aspetti di me stessa da scoprire: ed è proprio questa la sfida più bella».



Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Febbraio 2021, 08:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA