Mondiali di sci Cortina 2021: Paris, medaglia buttata via. Bis in discesa per l'austriaco Kriechmayr

Cortina ancora stregata per i colori azzurri. Nella discesa libera dei Mondiali di sci alpino 2021 podio soltanto sfiorato per Dominik Paris. L'altoatesino, grande favorito della vigilia, è velocissimo ma un errore fatale prima del salto Vertigine lo relega in quarta posizione (insieme allo svizzero Marco Odermatt). L'oro è andato all'austriaco Vincent Kriechmayr, che bissa così il successo ottenuto in SuperG, superando per un solo centesimo il tedesco Andreas Sander. Bronzo invece per lo svizzero Beat Feuz, staccato di 18 centesimi.

Niente da fare anche per Christof Innerhofer, sesto al traguardo con 9 decimi di ritardo dalla vetta. Per quanto riguarda gli altri azzurri, fuori dai primi 20 Matteo Marsaglia (+2.39) mentre caduta per Florian Schieder, che ha anche rimediato un infortunio al ginocchio sinistro.

Attimi di paura per l'uscita nella parte alta della pista di Cortina (per fortuna senza conseguenze) del francese Maxence Muzaton, mentre solo qualche graffio per il tedesco Romed Baumann, caduto dopo il traguardo e finito sotto le protezioni.

Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Febbraio 2021, 12:28

