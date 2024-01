Carrozzina da corsa per atleta disabile, al via la raccolta fondi per Roberta Pagliuca: «Il mio sogno è la maratona di New York» Tante le gare che Roberta e Paola hanno disputato insieme: in media, spiegano, fino ad una al mese e d'estate anche una a settimana







di Redazione web Una raccolta fondi per acquistare una nuova carrozzina da corsa. A lanciarla sono l'atleta disabile Roberta Pagliuca e la sua runner Paola Patricelli. La storia delle due atlete, una di Montesilvano (Pescara) e l'altra di Pescara, è stata raccontata oggi su radio Deejay, ai microfoni di Deejay chiama Italia «Per queste attività - spiegano - non è sufficiente una carrozzina normale, ma ce ne vuole una dedicata, su misura. Quella che abbiamo ora, realizzata dieci anni fa e costata ottomila euro, non è più utilizzabile. Abbiamo bisogno di raggiungere circa diecimila euro. Se qualcuno vuole aiutarci e contribuire all'acquisto siamo qui». La raccolta fondi Proprio per questo è stata lanciata la raccolta, a cui è possibile aderire o contattando le due atlete su Instagram (profilo pao_roby) o contattando direttamente radio Deejay. Tante le gare che Roberta e Paola hanno disputato insieme: in media, spiegano, fino ad una al mese e d'estate anche una a settimana. «È difficile spiegare le sensazioni che provo - afferma Roberta - Mi dimentico di essere su una sedia a rotelle. Io corro a tutti gli effetti. Diventiamo una persona sola ed è fondamentale la fiducia. Tra i tanti sogni - conclude l'atleta - c'è quello di fare la maratona di New York, ma alla base di tutto c'è la carrozzina nuova». Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Gennaio 2024, 18:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA