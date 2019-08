Tamberi si infortuna al polpaccio e salta la tappa di Parigi della Diamond League

Gianmarco Tamberi non parteciperà alla tappa di Parigi della Diamond League in programma sabato 24 agosto. Il campione europeo indoor del salto in alto è stato costretto alla rinuncia a causa di un problema al polpaccio sinistro rimediato la scorsa settimana. «Dispiace, perché quest'anno è stato tempestato da piccoli infortuni che non mi hanno permesso di trovare continuità - le parole del 27enne marchigiano delle Fiamme Gialle - Rischiare a poche settimane dai Mondiali non ha senso e quindi non andrò a Parigi». Gli accertamenti ai quali si sottoporrà il primatista italiano consentiranno di capire i tempi di recupero, fermo restando l'obiettivo di essere protagonista alla rassegna iridata di Doha in calendario dal 27 settembre al 6 ottobre. Mercoledì 21 Agosto 2019, 18:08

