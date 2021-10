XFactor 2021, diretta dei bootcamp: ​per Hell Raton ed Emma è il momento della scelta. Arriva anche per loro l’emozionante e tesissimo momento dell’assegnazione delle fatidiche 5 sedie, che seguiremo come sempre su Leggo.it, ad altrettanti componenti dei propri roster, meritevoli di accedere al prossimo, decisivo, step degli Home Visit.

Come la scorsa settimana, i giudici di X Factor 2021 non impegnati attivamente al tavolo (Mika e Manuel Agnelli) saranno nel backstage con Ludovico Tersigni, a commentare le scelte del giudice protagonista del Bootcamp, valutando le sue mosse nella formazione della propria squadra, primo atto della sfida tra loro.

Anche Hell Raton ed Emma, come i due colleghi impegnati sette giorni fa, si troveranno davanti – nell’appuntamento con #XF2021 di giovedì 14 ottobre alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW – due roster estremamente eterogenei, dopo l’abolizione della suddivisione in categorie tradizionali. Gli artisti arriveranno davanti al tavolo, infatti, senza alcuna limitazione data dal sesso o dall’età e saranno sia solisti che band (ovvero qualsiasi formazione musicale composta da più di un elemento), inseriti nei rispettivi roster solo in base ai giudizi dati nel corso del primo step delle Audition e alla progettualità artistica di ciascuna delle proposte.

Dai 12 progetti originali che si presenteranno davanti a ciascuno di loro, Hell Raton ed Emma dovranno sceglierne 5 che andranno man mano a occupare le sedie poste accanto a loro. Una volta esauriti i posti, inizieranno gli switch per dare il posto a un altro concorrente.

A fine serata, tutti e quattro i giudici avranno così scelto i 5 componenti delle proprie squadre che saranno poi chiamati a giocarsi il tutto per tutto agli Home Visit (attesi per il 21 ottobre): in quella occasione in palio per 3 soli concorrenti in ogni squadra ci sarà il biglietto per i Live Show di X Factor 2021, al via il 28 ottobre.

