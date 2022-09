X Factor, Fedez fa infuriare una nonna dell'aspirante concorrente

La nuova edizione di X Factor è entrata nel vivo delle selezioni: i giudici sono alle prese con i provini dei talenti e aspiranti concorrenti. Omar è arrivato con la sua nonna speciale...

X FACTOR 2022, FEDEZ E GLI ALTRI GIUDICI ACCOLGONO GLI ARTISTI

Ad accogliere gli artisti prima di entrare in scena e a raccogliere i primissimi commenti a caldo dopo le esibizioni, Francesca Michielin. Ai 4 giudici Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi invece il compito di decidere, tramite il proprio voto, se i ragazzi potranno tornare nei Bootcamp: la gara tra loro è accesissima sin da subito, e così sarà per tutta la durata delle selezioni durante le quali, alle spalle del tavolo, tornerà a sedersi il pubblico in presenza, 12mila spettatori complessivi che riempiranno gli spalti dell’Allianz Cloud di Milano e che saranno a tutti gli effetti “quinto giudice” della competizione. E proprio il pubblico dell’Allianz Cloud sarà protagonista di alcuni colpi di scena di questa puntata, al centro di episodi inattesi ed emozionanti che sorprenderanno in primis il quartetto al tavolo.

