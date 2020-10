X Factor 2020, tutte le novità dei Live: inediti già alla prima puntata, niente loft e sì all'Hot Factor. Ospite Ghali Da giovedì 29 ottobre, su Sky e NOW TV, iniziano i Live di X Factor 2020. Dopo le sei puntate di selezioni, lo show di Sky prodotto da Fremantle apre la gara live con una struttura che mette la musica al centro di tutto. Anche nelle sette puntate in diretta dalla nuovissima Sky Wifi Arena, le esibizioni dei cantanti in gara saranno il fulcro dell’intero racconto.

Ospite nel primo Live di X Factor 2020 sarà Ghali, uno degli artisti italiani più stimati a livello interazionale, la cui musica è da sempre veicolo di messaggi sociali pieni di significato. A #XF2020 presenterà Barcellona, brano estratto dal suo nuovo album multiplatino “DNA”.

Durante la conferenza stampa di questa matttina sono state presentate tutte le novità di qusta edizione speciale, innanzitutto gli inediti già alla prima puntata.

Nils Hartmann, direttore delle produzioni originali di Sky Italia, ha spiegato il perchè di questa scelta «Abbiamo i concorrenti più forti di sempre e questa volontà di raccontarsi ci ha portato a ad avere molti più inediti di qualità. La grande novità è che sarà una prima puntata tutta di inediti. Quando abbiamo ascoltato quello che avevamo per le mani abbiamo deciso di rivoluzionare i live. E' faticoso è dura ma porta anche ad un racconto nuovo. Ci sarà un pubblico di figuranti».

Giudici super carichi, sembrano tutti concordi nel voler mettere al centro la musica, le cover ci saranno ma il lavoro sui ragazzi sarà molto strutturato ed è Mika a dare voce al pensiero comune di Hell raton, Emma e Manuel Agnelli: «Siamo in una gara, questo è il momento in cui dobbiamo difendere i nostri e le nostre scelte. Cambia tutto, però devo dire che siamo molto coscienti, non mettiamo in gara il nostro ego, dobbiamo essere sinceri».

Ogni giudice ha nel suo team la propria scommessa personale, quella di Manuel Agnelli ad esempio sono i Little Piece of Marmelade, quella di Hell Raton ha la voce di My Drama. Una scelta che hanvinto anche gli analisti di Stanleybet.it che vedono la giovanissima cantante favorita alla vittoria innsieme al suo coach.

Il day time è confermato ma cambia il raccontro, non ci sarà più il loft con i concorrenti che vivono tutti insieme.

Eliana Guerra, curatrice di X Factor per Fremantle: «è stato bello scrivere il programma, man mano che andavamo avanti. Avevamo una materia musicale talmente alta che ci siamo detti questa è la linea guida. Abbiamo dovuto cambiare tutto e tanto e in questi ultimi dieci giorni abbiamo dovuto rivoluzionare tutta una serie di cose, la prima che mi viene da dire è stata quella di lavorare sui ragazzi e con le squadre in maniera verticale, non c'è più il loft, i ragazzi vivono nei residence. Il daytime quindi cambia, sono i ragazzi a raccontare direttamente la loro esperienza attraverso i propri smartphone».

Addio anche all'ExtraFactor che sempre per rispettare le norme anti covid sarà sostituito dall' l’Hot Factor, condotto da Daniela Collu che guiderà i commenti a caldo un secondo dopo la fine dello show di prima serata.

