Emma Marrone stoppa le polemiche sull'eliminazione di Roccuzzo: «Alla vigilia dei mondiali siamo tutti allenatori». L'eliminazione del cantante durante i last call di X Factor aveva fatto molto discutere, ma la Marrone va dritta per la sua strada.

Durante la conferenza stammpa di presentazione dei Live di X Factor 2020 in onda a partire da giovedì (alle 21.15 su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW TV), Emma Marrone ha voluto rispondere una volta per tutte alle polemiche che si sono scatenate dopo la sua eliminazione di Roccuzzo ai last call.

«Vorrei chiarire la cosa una volta per tutte, perchè sono stati esclusi una quantità enorme di talenti che comunque ci avevano emozionati, faccio un esempio su tutti Leo Meconi. In questo programma possiamo portare solo tre talenti e ne vince uno su 12, la mia scelta è caduta su personalità artistiche ben delineate».

Poi la stoccata finale a chi l'ha accusata di aver sbagliato ad eliminare Roccuzzo: « Io non ho mai parlato di fragilità umana, ma di vulnerabilità artistica e smorzerei tutto dicendo alla vigilia dei mondiali siamo tutti allenatori».

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Ottobre 2020, 14:45

