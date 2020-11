X Factor 2020: Purple Disco Machine e Sophie And The Giants aprono il terzo live. Fedez torna sul palco. Dopo la doppia eliminazione della scorsa settimana, continua giovedì 12 novembre, su Sky e NOW TV, la gara Live di X Factor 2020, lo show di Sky prodotto da Fremantle. "Mistero" ancora su Alessandro Cattelan, ancora non si sa se condurrà lui, se si collegherà da casa come la scorsa puntata o se lascerà ancora una volta il testimone a Daniela Collu.

Nella terza puntata di X Factor 2020 la squadra degli Over di Mika e quella dei Gruppi di Manuel Agnelli gareggiano con un concorrente in meno avendo perso rispettivamente Eda Marì e i Manitoba. Intatte invece le squadre delle Under Donne guidate da Hell Raton e degli Under Uomini che hanno Emma quale loro mentore. Per tutti vale la stessa regola: non abbassare la guardia, studiare e preparare delle performance che possano convincere giudici e pubblico.

Purple Disco Machine e Sophie And The Giants apriranno il Live di #XF2020 con la loro hit doppio platino “Hypnotized”, che è anche colonna sonora della campagna di comunicazione Sky Wifi in Italia. Performance straordinaria che permetterà agli artisti di esibirsi sul palco di X Factor 2020 pur non essendo presenti fisicamente nella Sky Wifi Arena e sarà, inoltre, arricchita da una coreografia innovativa senza precedenti grazie alla tecnologia di Sky Wifi, semplice, potente e spettacolare.

Rientro in famiglia per Fedez, ospite di #XF2020. Dopo la dance anni ’90 di “Bimbi per strada (Children)” certificato doppio disco di platino, Fedez torna con il singolo “Bella Storia”.

LE ASSEGNAZIONI

Mika assegna una cover a Vergo, che interpreterà La Cura di Franco Battiato, mentre l’eclettico N.A.I.P. presenterà il brano originale dal titolo Oh Oh Oh.

Scelte analoghe per Manuel Agnelli, che affida ai Little Pieces of Marmelade la loro composizione originale LPOM, mentre Grounds degli Idles ai favoriti dei bookmaker i Melancholia. Per i traders di stanleybet.it sono ancora loro in testa sul tabellone del vincente.

Largo alle composizioni originali in casa di Hell Raton che lascia le sue ragazze libere di interpretare le loro composizioni originali: così Casadilego si esibirà con Lontanissimo, cmqmartina eseguirà Sparami e Mydrama canterà Vieni con me.

Stessa filosofia per le scelte di Emma: Blind arriverà sul palco con Cicatrici, Blue Phelix presenterà Mi Ami e Santi proporrà Morrison.

