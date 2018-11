X Factor 2018, seconda puntata: problemi tecnici per l'esibizione di Sting e Shaggy, pubblico in rivolta

Cioè shaggy canta e voi non accendete il microfono ma siete seriiiiiiiiiooiiiiii #XF12 — paℳe🔪 (@deppsarms) 1 novembre 2018

Manda un SMS al 4885 con scritto "FONICO" aiuterai un incolpevole Shaggy con il volume silenzioso del suo microfono #XF12 #teamdivano — michele cassano (@Mikecassano18) 1 novembre 2018

Solo io sto assistendo con orrore alla débacle del microfono di Shaggy spento per due terzi del pezzo? #XF12 — Giulia Blasi (@Giulia_B) 1 novembre 2018

Da casa abbiamo capito che che a Shaggy non funziona il microfono, in trasmissione non sono stati capaci di sospendere l’esibizione e risolvere. Scandaloso. #XF12 — Giuseppe Di Gesù (@gdiges) 1 novembre 2018

Giovedì 1 Novembre 2018

La seconda puntata diin onda suche stiamo seguendo in diretta su Leggo.it,si è aperta con l'esibizione die gli 11 concorrenti a fare da coro. La performance più attesa era quella insieme a, che però ha causa di problemi tecnici è stata rovinata ed ha deluso molto il pubblico che si è riversato sui social per protestare.Sting e Shaggy si sono esibiti con il loro nuovo singolotratto dal fortunato album “44/876", scritto e registrato a quattro mani tra la Jamaica e gli Stati Uniti.Peccato però che per quasi tutta la performance il microfono di Shaggy non ha funzionato. Visibilmente contrariato, Shaggy ha scosso più volte la testa, ma la performance non è stata interrotta. Solo verso la fine è ritornato tutto nella norma, ma troppo tardi, sui social il pubblico ha chiesto a gran voce di far ripetere l'esibizione.