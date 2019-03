Mara Maionchi lascia X Factor: «È un programma faticoso»

Ultimo aggiornamento: 13:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Diretta, in diretta, e sincera.comunica ufficialmente l'addio a X Factor: «Non credo di rifarlo ancora, è un programma faticoso». Ospite di, il giudice che ha fatto la storia del talent più famoso d'Italia sventola bandiera bianca: «Gli anni passano, i bimbi crescono e io calo». Mara Maionchi lascia la sedia della giuria del programma di Sky ma a chi, per il momento, ancora non si sa.«X Factor è un programma che chiede una responsabilità pesante, è un programma faticoso anche perché se dai un consiglio sbagliato non ha poi più tempo per recuperare». Mara ama X Factor, lo assicura a Fabio Fazio che la sta intervistando a "Che Tempo Che Fa": «E' uno show grande che mi coinvolge emotivamente molto».