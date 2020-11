L'annuncio di Fedez a X Factor 2020: «Abbiamo raccolto 2 milioni di euro per i lavoratori dello spettacolo». Il progetto "segreto" del rapper annunciato qualche settimana fa, non solo è partito alla velocità della luce , ma ha già raggiunto un grande traguardo.

Ospite della terza puntata di X Factor 2020, Fedez non si è esibito solo con il suo nuovo singolo "bella Storia", ma ha annunciato che domani sarà presentato un Fondo a favore dei lavoratori fragili dello Spettacolo, duramente colpiti dall'emergenza Covid.

Il progetto che inizialmente era "segreto" è stato svelato poche settimane fa dal rapper che ha tenuto soprattutto a sottolineare che non si sarebbe trattata della classica raccolta fondi e non ha nulla a che vedere con quella fatta insieme alla moglie Chiara Ferragni «Non c'è motivo per chiedere la partecipazione degli italiani. Nel primo lockdown le persone hanno mostrato una grande vicinanza ai lavoratori, credo che la stragrande maggioranza di persone si è già spesa molto per noi».

All'iniziativa di Fedez hanno aderito tanti brand, partner di prestigiogio come la Fremantle e oltre 70 artisti tra cui Mika, Hell Raton ed Emma Marrone e proprio a X Factor ha annunciato: «Abbiamo raccolto due milioni di euro per i lavoratori, un’iniziativa collettiva di tutti gli artisti!».

