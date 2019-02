U&D, corteggiatore cacciato da De Filippi si difende su FB: pesanti insinuazioni sul programma

Mercoledì 6 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 12:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dopo aver fatto infuriare Maria De Filippi ed essere stato cacciato da Uomini e Donne in seguito a una combine con Claire, Gian Battista torna a parlare della vicenda, lanciando pesanti insinuazioni contro il programma e in particolare contro Gianni Sperti. L’uomo, infatti, sembra ritenere che la sua cacciata non sia stata causale, ma sapientemente organizzata dall’opinionista...