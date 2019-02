Giorgio Manetti dimentica Gemma, eccolo con la nuova fidanzata Caterina: «La donna ideale»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo aver lasciato “Uomini e donne” per un nuovo progetto imprenditoriale come riportato da Leggo.it ha trovato anche una nuova fidanzata dimenticando la sua love story, nata sotto i riflettori del programma, con Gemma Galgani.La sua nuova fiamma si chiama Caterina, la definisce “la donna giusta” e i due erano già stati insieme: “Avevamo avuto una relazione dal 2007 al 2009 ma c’eravamo lasciati senza più sentirci - ha fatto sapere a “Nuovo” - Poi, per caso, siamo stati invitati a una cena di amici comuni ed è stata l’occasione per rivederci. Ci frequentiamo dall’estate del 2018”La storia è seria, dato che convivono a Firenze: “Lei è un’imprenditrice originaria di Bolzano e ha pure un figlio di trent’anni (…) Viviamo sulle colline di Firenze dove c’è davvero una grande tranquillità. Lì possiamo dedicarci alle nostre attività lavorative lontani dal frastuono della città”.Ora vorrebbe tornare in tv: “Vorrei fare l’opinionista in qualche programma di respiro nazionale. Sembra che si siano dimenticati di me, però non so per quale motivo”.