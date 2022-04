Fabio Colloricchio, morta la nonna dell'ex tronista di Uomini e donne: «Un angelo è salito in cielo»

Commozione e lacrime per Fabio Colloricchio. L’ex corteggiatore e tronista di Uomini e Donne, che oggi vive in Spagna, ha perso l’adorata nonna paterna. A dare la notizia è stato lui stesso su Instagram. Antonia, la nonna di Fabio Colloricchio, si è ammalata gravemente all’improvviso nell’ultimo periodo. Per questo motivo l’ex volto del dating show di Maria De Filippi è volato in Argentina per dare il suo ultimo saluto alla donna, che non è riuscita a diventare bisnonna. Infatti, la compagna Violeta Mangrinan, conosciuta a Survivors, l’Isola dei Famosi spagnola, nel 2019, è in dolce attesa e partorirà il prossimo luglio, Gala.

Su Instagram Fabio ha scritto un messaggio toccante, con una foto della nonna insieme a lui da bambino, con cui l'ha pubblicamente ringraziata per tutto quello che ha fatto e per essere stata un vero e proprio esempio di vita.

«Grazie per tutti i messaggi di sostegno che state inviando a Fabio. Purtroppo sua nonna non ha più resistito, è un angelo salito in cielo e da lì si prenderà cura di noi e ci guiderà» ha scritto sui social network la compagna Violeta Mangrinan. «Sono sicura che una parte di lei vivrà in Gala e che la proteggerà» ha aggiunto.

