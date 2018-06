Emanuela Tittocchia lascia Biagio D'Anelli: «Maria, portami a U&D. Sul trono classico, voglio un trentenne»

Giovedì 7 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:43 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO – “In un paio di mesi abbiamo capito che non eravamo fatti l'una per l'altro”. Doveva essere un grande amore, ma quello frae si è rivelato un fuoco di paglia e i due hanno deciso di dirsi addio: “Probabilmente – ha spiegato Emanuela a “Nuovo” – non scelgo bene. Esco sempre con le persone sbagliate. Sono traditori, insicuri, pieni di dubbi, concentrati su se stessi e terrorizzati da me. Ammetto che io guardo molto l’aspetto fisico. E poi non ho pazienza”.Per cercare l’amore fa un appello a(“Maria, le ho provate tutte: non mi resta che andare a “”. So che tu hai fatto miracoli e ti chiedo di non mettermi sul trono over ma su quello classico. Vorrei un ragazzo sui trent’anni”) e ha già un suo ideale: “Uno come Claudio Baglioni. Vorrei un uomo con le sue caratteristiche: gentile, umile, intelligente, credente e fedele”.