Cupido Spostati: Raffaella Mennoia racconta in un libro i retroscena di Uomini e Donne. Giovedì 21 ottobre in tutte le librerie e negli store online il romanzo d’esordio dellautrice televisiva che da anni lavora al fianco di Maria De Filippi.

Leggi anche > GFVip, momento d'amore tra Pago e Miriana: «Mike Bongiorno mi disse che era un angelo»

Raffaella Mennoia, autrice storica dei più celebri programmi di Maria De Filippi (Uomini e Donne, Amici, Temptation Island e tanti programmi di successo della casa di produzione Fascino P.g.t. ), pubblica il suo primo romanzo "Cupido Spostati", un viaggio che trasporta i lettori dietro le quinte degli amori nati in tv.

La protagonista del romanzo, non a caso detta Cupido, è una sorta di alter ego di Raffaella che lavora come autrice nel programma televisivo “Dame e Cavalieri”, un dating show dove ragazzi e ragazze sono alla ricerca del vero amore. Cupido ha una capacità innata, quella di saper leggere i sentimenti che potrebbero nascere tra le persone e intuire tra chi scoccherà la scintilla e chi invece rischia di uscirne con il cuore spezzato.

Una sensibilità scoperta fin da giovanissima, quando un piccolo granchio imprigionato in un secchiello è per Cupido la prima occasione per aiutare chi è in difficoltà.

Il romanzo ricostruisce la magia della seduzione, i brividi del corteggiamento, lo sbocciare dell’amore, l’esplodere della passione e allo stesso tempo descrive i dubbi, le paure, le incertezze e le delusioni che coinvolgono i giovani protagonisti.

Libro con un happy end che ci racconta come il vero Cupido sia imprevedibile e decida di scagliare una freccia che travolge anche la vita della protagonista

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Ottobre 2021, 16:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA