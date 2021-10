GFVip, momento d'amore tra Pago e Miriana: «Mike Bongiorno mi disse che era un angelo». Il cantante è arrivato durante la diretta di lunedì sera come sorpresa per la sua ex che in settimana è stata attaccata parecchio dagli inquilini della casa, e dalla Ricciarelli in particolare.

Sposati per oltre dieci anni, Pago e Miriana continuano a far sognare nonostante non stiano più insieme. Il cantante è entrato nella casa per rincuorare la madre di suo figlio Nicola e darle forza.

«Ma quanto sei bella!», esclama Pago vedendola, Miriana è emozionatissima. «Sei bellissima e grandiosa - prosegue Pago - Ti amano tutti, anche il nostro Nicola ti ama. Va tutto bene. Ci siamo dati una mano l'uno con l'altra e ora io sono qui per te. Devi sorridere e devi ballare. Io ti ho visto che ballavi la prima volta, eri un angelo. Mike Bongiorno mi disse che eri un angelo».

Signorini chiede a Pago «Sono un inguaribile romantico, perchè non tornate insieme?», «Stiamo così bene ora che non vogliamo rovinare tutto, lei ha un cuore d'oro».

