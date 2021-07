Italia-Inghilterra, il covid "blocca" anche Varriale. Marchisio torna a Roma. Per il prepartita Antinelli da bordo campo

Il Covid colpisce ancora mamma Rai. Infatti, dopo il forfait di Alberto Rimedio che, a causa del Covid, non potrà fare la telecronaca della finale Italia-Inghilterra da Wembley, ora arriva la notizia che anche Enrico Varriale è stato fermato. Il vicedirettore pare le abbia tentate davvero tutte per poter andare in onda e poter esserci nella finale. Ma il protoccolo Rai è severo e inagirabile: dura lex, sed lex. Così anche Claudio Marchisio, senza partner, è tornato a Roma.

La Rai lo voleva in studio dalla Capitale ma non è chiaro per quale ragione anche l'ex campione della juventus è stato "stoppato".

Il prepartita dunque sarà condotto, salvo colpi di scena, da Alessandro Antinelli da bordo campo. Infatti, Varriale ha avuto contatti diretti e ravvicinati con il telecronista titolare delle telecronache degli azzurri cosa che ora lo costringe a rimanere in autoisolamento per qualche giorno.

Ultimo aggiornamento: Domenica 11 Luglio 2021, 20:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA