Un giorno in Pretura, bufera dopo la puntata sull'omicidio Vannini: «Hanno difeso i Ciontoli»

Mi sono svegliato leggendo del post della Petrelluzzi di 'Un giorno in pretura' sul caso Vannini. Meglio riaddormentarsi e credere che non abbia capito che l'unico dato oggettivo sia la morte di un ventenne che poteva tranquillamente salvarsi se la famigliola avesse chiamato 118. — Davide 🚩 (@deidesk) 29 aprile 2019

Ultimo aggiornamento: 15:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA