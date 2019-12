Truffa della biancheria a Pomeriggio 5: «La venditrice porta a porta mi ha rubato 62mila euro così»

Mercoledì 18 Dicembre 2019, 21:09

la storia di unaraggirata da una venditrice porta a porta. «Mi ha rubato 62mila euro», racconta Eva in un collegamento in diretta conda Bucchianico in provincia di«Sono stata un po' ingenua», ammette la donna. Ed è proprio la conduttrice a rassicurarla e a mettere in guardia i telespettatori, soprattutto anziani, da possibili truffatori che bussano alla porta di casa: «Sono cose che capitano, ma grazie alla tua testimonianza possiamo dire a chi ci segue 'Non firmate niente'».Eva ha conosciuto unadalla quale ha comprato un piumone firmando un contratto che autorizzava rate da 200 euro. Convinta che fossero mensili per tre anni, si è resa conto solo quando ormai era troppo tardi che il prelievo avveniva ogni due o tre giorni. «Ero arrivata che alla fine del mese non avevo più niente», ha raccontato. La venditrice, che aveva fatto finta di esserle amica propinando asciugamani, cuscini e tante altre cose per la casa, si è presa tutti i suoi risparmi.«L'abbiamo identificata quasi subito perché non è nuova a questo tipo di truffe - spiegano dall'- I consigli che possiamo dare sono: non aprire agli estranei e chiamare il 112 davanti a personaggi simili». Le forze dell'ordine faranno le dovute indagini per tranquillizzare sull'affidabilità dei venditori porta a porta.