The Walking Dead 10, il primo trailer ufficiale della nuova stagione

Venerdì 19 Luglio 2019, 22:57

Dopo la diffusione della prima foto ufficiale della nuova stagione con Danai Gurira che brandisce la sua spada in un bosco, affrontando quello che sembra un sussurratore o forse un camminatore, è stato pubblicato anche il primo trailer ufficiale della stagione dieci di, la serie più vista di tutti i tempi sulla tv via cavo negli Stati Uniti. Nel resto del mondo è trasmessa con lo stesso successo sui canali del gruppo Fox in più di 125 paesi., la serie basata sui fumetti omonimi creati da Robert Kirkman, torna con la decima stagione da lunedì 7 ottobre 2019 alle 21.00 su FOX (Sky, 112), a 24 ore dalla messa in onda americana.Nei nuovi episodi verrà approfondito ulteriormente il gruppo dei Sussurratori, presentando nuovi dettagli che ne aumenteranno il fascino generale. Nel finale della nona stagione abbiamo assistito al viaggio dei protagonisti intenti ad affrontare la rigidità glaciale di un clima invernale. Il pericolo però non è soltanto legato alla natura, ma alla scelta di attraversare il territorio dei Sussurratori sfidando il pesante avvertimento che “Alpha” ha lanciato loro, attraverso la straziante scena delle picche.