The New Pope: Sharon Stone e Marilyn Mansan guest star nella serie diretta da Sorrentino

In The New Pope, la serie diretta da Paolo Sorrentino, ci saranno anche due guest star internazionali: Sharon Stone e MArilyn Manson. I due vanno ad aggiungersi ad un cast di tutto rispetto: i due volte nominati agli Oscar Jude Law e John Malkovich, Silvio Orlando, Javier Cámara, Cécile de France, Ludivine Sagnier, Henry Goodman, Ulrich Thomsen, Mark Ivanir, Massimo Ghini, Maurizio Lombardi.

The New Pope è una serie originale Sky-HBO-CANAL+ prodotta da Lorenzo Mieli e Mario Gianani per Wildside e co-prodotta da Haut et Court TV e Mediapro.



The New Pope, la seconda serie di Sorrentino ambientata in Vaticano, è scritta dallo stesso Paolo Sorrentino con Umberto Contarello e Stefano Bises. Tutti gli otto episodi sono diretti dal regista Premio Oscar. Venerd√¨ 17 Maggio 2019, 18:58

