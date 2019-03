John Malkovich, papa a San Pietro: star sul set di Sorrentino

Ultimo aggiornamento: 10:48

stel Sant'Angelo. Pronta a salutarlo tra bandierine e rose gialle. Non era Papa Francesco, ovviamente, ma il cinema. Un set cinematografico nel cuore di Roma, all'ombra del Cupolone, dove ieri mattina a bordo della papamobile c'era John Malkovich.il sequel della fortunatissima serie The young Pope con un giovane Papa interpretato da Jude Law. La prima serie, targata Paolo Sorrentino, ha riscosso talmente tanto successo da riceve un Oscar e ispirare quindi, nel giro di pochi mesi, un ritorno alla macchina da presa sempre con la regia di Sorrentino. Malkovich, con una lunga barba bianca, è arrivato a bordo di una papamobile nera (quella vera è bianca) con tanto di simbolo pontificio, bandierine giallo-bianche vaticane e un gruppo di gendarmi in tenuta nera. E così, inevitabilmente, ha attirato l'attenzione dei tanti veri fedeli e turisti che ieri mattina, come sempre accade, affollavano piazza San Pietro.Non credevano ai loro occhi. Vedendosi arrivare il Papa cinematografico, infatti, prima sono rimasti a bocca aperta e poi, riconoscendo la pellicola da Oscar e l'attore hollywoodiano, si sono lasciati andare ad un tripudio di flash e applausi. Non sarà stato Bergoglio, come pensato in un primo momento, ma era comunque John Malkovich in una scena da Hollywood, tutto da fotografare.(L. Loi.)