The Crown, su Netflix arriva la quarta stagione: nei nuovi episodi la Principessa Diana e Margaret Thatcher

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Agosto 2020, 18:48

Attesa terminata, o quasi, la piattaforma ha svelato via social quando andrà in onda la nuova stagione della serie in costume dedicata ai reali d'Inghilterra.Via TwitterLa notizia ha fatto salire l'hashtag #TheCrown subito in trend topic. Anche in questa stagione, come per la precedente la regina Elisabetta II sarà interpretata da Olivia Colman. Il trailer ha fatto intravedere anche le due new entry:che saranno interpretate rispettivamente da Emma Corrin e Gillian Anderson.«La monarchia è troppo importante perché le si possa concedere di fallire - si legge su Twitter - Gillian Anderson ed Emma Corrin sono le new entry della stagione 4 di The Crown, in arrivo il 15 novembre».