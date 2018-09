Temptation Island vip 2018, Valeria Marini tentata da un tronista​

La prima puntata diandrà in onda suin prima serata. Dopo settimane di indiscrezioni e di ipotesi di slittamento finalmente c'è l'ufficialità.Ogni martedìracconterà la storia e il destino di sei coppie vip, non sposate e senza figli in comune, che hanno deciso di mettere alla prova il loro rapporto e avere conferme sulla propria storia d’amoreQuanto e’ vero il loro amore? Sono certi di riuscire a costruire un futuro insieme? Possono fare progetti di vita e creare insieme una famiglia? E’ tutto da scoprire, da verificare in questo viaggio antropologico che si svolge in un Resort da sogno in Sardegna e piu’ precisamente il Relais Is Morus. Un angolo di paradiso dove a fare da cornice oltre al mare cristallino è un’oasi mediterranea tra allori, mirti, ginepri ed eucaliptus.E’ qui che comincia il gioco: le coppie, una volta sbarcate sull’Isola, dopo i saluti e le promesse di rito, vengono separate (per 21 giorni) e da quel momento vivono senza contatti con il mondo esterno in due villaggi differenti: quello delle fidanzate e quello dei fidanzati.Tre settimane per comprendere la reale profondita’ dei loro sentimenti e porsi delle domande sul loro legame.Due luoghi che permettono loro di riflettere sulla propria relazione, capire quanta la nostalgia e’ canaglia ma anche divertirsi e rilassarsi socializzando con 23 affascinanti donne e uomini single con i quali stabiliscono un rapporto di amicizia che spesso li porta a raccontarsi in lunghe confidenze.Un tempo sufficiente per riuscire a valutare i limiti e i punti di forza della propria relazione e per uscirne magari piu’ forti di prima.A sciogliere ogni dubbio l’appuntamento al falo’ momento cruciale dove i protagonisti ripercorrono attraverso dei video filmati stralci della vita dei loro partner.Al falo’ Simona Ventura raccoglie, dopo la visione dei filmati, riflessioni e reazioni del gruppo accompagnando i protagonisti nel loro viaggio sentimentale e cogliendo gioie, dolori, rabbia e malinconie legati al loro amore. Nell’ultimo falo’ di confronto, rigorosamente faccia a faccia, la domanda a cui i componenti dello coppie devono rispondere definitivamente a Simona è la piu’ importante: “Volete tornare a casa con la persona con cui sei arrivato/ arrivata?”Le sei coppie che partecipano sono formate da:la spumeggiante attrice e show girlcon il fidanzato imprenditoreche secondo le indiscrezioni sarebbe già in crisi a causa di un tentatore; l’ex calciatore e conduttore Tve la giovane e bella, stilista e figlia dell’ex pilota di Formula uno Nicola;figlio d’arte -in quanto calciatore nel ruolo di portiere- e la compagna; l'ex tronistae il suo neofidanzato; il top manager del marchio Coconudao e la sua dolce meta’ e sua consulente aziendale, calciatore e notissimo volto del trono over dicon la sua amataAd ascoltare le loro paure, i loro timori, le loro insoddisfazioni ma anche a godere dei loro sorrisi, della loro gioia e allegria ventitre giovani tentatore perlopiu’ noti e di bella presenza che sono:la web influencer a cui hanno affibbiato un flirt con Cristiano Ronaldol’impiegata nella studio di un commercialista e ex compagna del pilota della Superbike Niccolò Canepa, la notissima “Bonas” del programma di Paolo Bonolis “Avanti un altro”; la modella ed ex moglie del calciatore Blerim Dzemili, imprenditrice immobiliare; la teacher di inglesela modella; l’impiegata di uno studio medicola bellissima personal traineri; la studentessa di comunicazione della moda; la studentessa di psicologiae la ballerina. Per quanto riguarda i tentatori uomini, parteciapno al programma: il cantante e autore musicale, figlio del grande Vasco,; il giocatore di calcio del Cracovia e star della tv spagnola; il palestratissimo e indimenticabile “lenticchio”; l’ex calciatore, poi tronista di”, oggi aiuto registaPierpaolo Pretelli, ex velino della trasmissione di Antonio Ricci “Striscia la notizia” ed ex fidanzato dell’attrice Ariadna Romero che gestisce un ristorante; gli ex corteggiatori di “Uomini e donne”, educatore cinofilo, e, lo studente di giurisprudenza che si occupa anche della gestione del patrimonio familiare e l’ex tronista e gieffino, apprendista tatuatore,responsabile commerciale nell’azienda vinicola famigliare Andrea Tacconi; il consulente finanziarioil modello e retail manager di un’azienda editorialee l’attore e chirurgo estetico