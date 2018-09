Temptation Island vip 2018, Valeria Marini tentata da un tronista

Mercoledì 5 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

In attesa di conoscere la data ufficiale di messa in onda di, arrivano le prime indiscrezioni su una delle star del programma condotto daSi tratta di. La bionda showgirl sembra essere caduta nella trappola di un tentatore, Il tronista di “spagnoloA lanciare l'indiscrezione è il sito diretto da Afonso Signorini. Secondo 361Magazine sembrerebbe che Valeria abbia letteralmente perso la testa per lo spagnolo con cui si apparta di frequente nelle zone dove non ci sono le telecamere.Nel video di presentazione della coppia, la Marini ha affermato di aver scelto di partecipare a Temptation per mettere alla prova la solidità della coppia. Solidità però che sta minando da sola, Patrick Baldassarri, il suo fidanzato, potrebbe non prendere troppo bene i video che riceverà.